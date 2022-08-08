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Корабли, вывозящие украинское зерно по морю, защищены "буферными зонами" – СМИ

Понедельник, 8 августа 2022, 22:39

Согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Турцией, ООН и Россией, все корабли, занимающиеся экспортом украинского зерна, защищены буферной зоной в размере 10 морских миль (около 18,5 километра).

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, согласованный сторонами "зернового соглашения".

"Стороны не будут совершать никаких нападений на торговые суда или другие гражданские суда и портовые объекты, привлеченные к этой инициативе", - говорится в документе под названием "Процедуры для торговых судов".

Процесс контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле, в состав которого входят турецкие, российские и украинские военные и представители ООН. СКЦ будет предоставлять информацию о планируемом движении кораблей через морской гуманитарный коридор российским, украинским и турецким военным для предотвращения инцидентов.

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"Ни одно военное судно, летательный аппарат или БПЛА (беспилотники) не будут приближаться к торговому судну, которое проходит транзитом морским гуманитарным коридором, за исключением территориальных морей Украины, ближе, чем 10 морских миль", - говорится в документе.

Как отмечает Reuters, страховщики и судоходные компании искали больше деталей о том, как будет работать коридор для судов, которые будут заходить в украинские порты, из которых разрешен экспорт зерна.

Один источник в страховой отрасли сообщил, что процедуры "имеют вид обнадеживающего набора правил. Но все ли стороны будут их соблюдать?"

Напомним, что на следующий же день после подписания зернового соглашения Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Одесского морского порта. Москва утверждала, что "зерновое соглашение" этого не запрещает.

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