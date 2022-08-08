Кораблі, які вивозять українське зерно морем, захищені "буферними зонами" – ЗМІ

Відповідно до "зернової угоди", укладеної між Україною, Туреччиною, ООН і Росією, усі кораблі, які займаються експортом українського збіжжя, захищені буферною зоною в розмірі 10 морських миль (близько 18,5 кілометра).

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на документ, узгоджений сторонами "зернової угоди".

"Сторони не здійснюватимуть жодних нападів на торговельні судна або інші цивільні судна та портові об’єкти, залучені до цієї ініціативи", – йдеться в документі під назвою "Процедури для торговельних суден".

Зазначається, що процес контролюється Спільним координаційним центром у Стамбулі, до складу якого входять турецькі, російські та українські військові та представники ООН. СКЦ надаватиме інформацію про запланований рух кораблів через морський гуманітарний коридор російським, українським і турецьким військовим для запобігання інцидентам.

"Жодне військове судно, літальний апарат або БПЛА (безпілотники) не будуть наближатися до торгового судна, яке проходить транзитом морським гуманітарним коридором, за винятком територіальних морів України, ближче за 10 морських миль", – йдеться в документі.

Як зазначає Reuters, страховики та судноплавні компанії шукали більше деталей про те, як працюватиме коридор для суден, що заходитимуть в українські порти, з яких дозволений експорт збіжжя.

Одне джерело в страховій галузі повідомило, що процедури "мають вигляд обнадійливого набору правил. Але чи всі сторони будуть їх дотримуватися?"

Нагадаємо, що наступного ж дня після підписання зернової угоди Росія завдала ракетного удару по інфраструктурі Одеського морського порту. Москва стверджувала, що "зернова угода" цього не забороняє.

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