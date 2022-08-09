План ЕС по сокращению использования газа на 15% вступил в силу

Во вторник 9 августа начал действовать план ЕС по сокращению потребления газа во всем Евросоюзе на 15%, чтобы справиться с газовым кризисом из-за войны России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Постановление ЕС, закрепляющее план, было опубликовано в понедельник в Официальном журнале ЕС. Постановление вступает в силу на следующий день после публикации.

"Учитывая непосредственную угрозу безопасности газоснабжения, вызванную российской военной агрессией против Украины, это постановление должно вступить в силу срочно", — говорится в сообщении.

Решение согласовано 27 странами ЕС две недели назад с целью, чтобы Евросоюз мог увеличить запасы газа в преддверии ожидаемой зимы.

В постановлении сказано, что страны ЕС должны приложить все усилия для сокращения потребления газа не менее чем на 15% в период с августа по март следующего года.

Для некоторых стран ЕС были сделаны исключения, а само сокращение спроса является "добровольным".

Однако постановление предусматривает возможность для Совета ЕС инициировать предупреждение о безопасности поставок, после которого сокращение спроса на газ станет обязательным.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что Европа должна быть готова к худшему сценарию с российским газом этой зимой.