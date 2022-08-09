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Сайт парламента Финляндии атаковали российские хакеры

Вторник, 9 августа 2022, 20:11

Интернет-сайт парламента Финляндии во вторник днем ​​подвергся хакерской атаке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

За кибератакой стоит группа русских хакеров NoName057(16). Они объявили о своих намерениях в Telegram.

"Решили посетить с "дружеским" визитом соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся к НАТО", – написали хакеры.

В парламенте Финляндии позже подтвердили, что сайт действительно подвергся хакерской атаке, которая началась в 14:30. В прессрелизе парламента также говорится, что они примут меры для противодействия кибератакам совместно с Центром кибербезопасности.

Эксперт по кибербезопасности Микко Хюппенен в комментарии Yle отметил, что никаких оснований не верить заявлению российских хакеров о причастности к кибератаке нет.

"Эта группа является одной из самых заметных российских группировок во время украинского кризиса. Речь идет о "патриотической" хакерской группе, которая активизировалась в начале марта, когда только начались военные действия. Однако, как и другие группы, эта занимается только DoS-атаками, то есть добивается сбоя в работе сервисов", – объяснил эксперт.

Как сообщалось, полиция безопасности Финляндии SUPO считает, что после вступления страны в Североатлантический альянс частота кибератак против нее может возрасти.

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Финляндия кибербезопасность

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