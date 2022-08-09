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Сайт парламенту Фінляндії атакували російські хакери

Вівторок, 9 серпня 2022, 20:11

Інтернет-сайт парламенту Фінляндії у вівторок удень зазнав хакерської атаки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За кібератакою стоїть група російських хакерів NoName057(16). Вони оголосили про свої наміри у Telegram.

"Вирішили відвідати з "дружнім" візитом сусідню Фінляндію, влада якої так прагне до НАТО", – написали хакери.

У парламенті Фінляндії пізніше підтвердили, що сайт справді зазнав хакерської атаки, яка почалася о 14:30. У пресрелізі парламенту також йдеться про те, що вони вживуть заходів для протидії кібератакам спільно з Центром кібербезпеки.

Експерт із питань кібербезпеки Мікко Хюппенен у коментарі Yle зазначив, що жодних підстав не вірити заяві російських хакерів про причетність до кібератаки немає.

"Ця група є одним із найпомітніших російських угруповань під час української кризи. Йдеться про "патріотичну" хакерську групу, яка активізувалася на початку березня, коли тільки-но почалися військові дії. Однак, як і інші групи, ця займається лише DoS-атаками, тобто добивається збою у роботі сервісів", – пояснив експерт.

Як повідомлялося, поліція безпеки Фінляндії SUPO вважає, що після вступу країни до Північноатлантичного Альянсу частота кібератак проти неї може зрости.

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Фінляндія кібербезпека

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