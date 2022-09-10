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Украина в сентябре готова экспортировать в Польшу 100 тысяч тонн угля

Суббота, 10 сентября 2022, 16:50

Украина рассмотрит возможность открытия квоты на экспорт 100 тыс. тонн угля в Польшу в сентябре.

Об этом, как передает "Европейская правда", написал в Twitter премьер-министр Денис Шмигаль.

"Поддерживаем наших польских друзей. По поручению президента Украины готовы открыть квоты на экспорт угля в Польшу. Речь идет о 100 тысячах тонн в сентябре, которые сейчас критически необходимы нашим партнерам. Вчера общий план действий обсудили с Матеушем Моравецким" - написал Шмигаль.

Он также добавил, что Украина с опережением графика реконструирует линию электропередачи Хмельницкой АЭС – Жешув.

"Это позволит экспортировать дополнительно до 1000 МВт. Просим наших польских друзей содействовать в расширении экспорта в европейскую энергосеть" - отметил Шмигаль.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Польша обратилась в Украину с просьбой помочь экспортом электроэнергии, и это будет обеспечено.

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Польша Энергетика

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