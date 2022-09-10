Украина в сентябре готова экспортировать в Польшу 100 тысяч тонн угля

Украина рассмотрит возможность открытия квоты на экспорт 100 тыс. тонн угля в Польшу в сентябре.

Об этом, как передает "Европейская правда", написал в Twitter премьер-министр Денис Шмигаль.

"Поддерживаем наших польских друзей. По поручению президента Украины готовы открыть квоты на экспорт угля в Польшу. Речь идет о 100 тысячах тонн в сентябре, которые сейчас критически необходимы нашим партнерам. Вчера общий план действий обсудили с Матеушем Моравецким" - написал Шмигаль.

Підтримуємо наших 🇵🇱 друзів. На доручення Президента України готові відкрити квоти на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим партнерам. Учора спільний план дій обговорили з @MorawieckiM. 1/2 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 10, 2022

Он также добавил, что Украина с опережением графика реконструирует линию электропередачи Хмельницкой АЭС – Жешув.

"Это позволит экспортировать дополнительно до 1000 МВт. Просим наших польских друзей содействовать в расширении экспорта в европейскую энергосеть" - отметил Шмигаль.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Польша обратилась в Украину с просьбой помочь экспортом электроэнергии, и это будет обеспечено.