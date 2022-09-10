Україна у вересні готова експортувати до Польщі 100 тисяч тонн вугілля

Україна розгляне можливість відкриття квоти на експорт 100 тис. тонн вугілля до Польщі у вересні.

Про це, як передає "Європейська правда", написав у Twitter прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Підтримуємо наших польських друзів. На доручення президента України готові відкрити квоти на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим партнерам. Учора спільний план дій обговорили з Матеушем Моравецьким" - написав Шмигаль.

Підтримуємо наших 🇵🇱 друзів. На доручення Президента України готові відкрити квоти на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим партнерам. Учора спільний план дій обговорили з @MorawieckiM. 1/2 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 10, 2022

Він також додав, що Україна З випередженням графіку реконструює лінію електропередачі Хмельницька АЕС - Жешув.

"Це дозволить експортувати до додатково до 1000 МВт. Просимо наших польських друзів сприяти в розширенні експорту до європейської енергомережі" - зазначив Шмигаль.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Польща звернулася до України з проханням допомогти експортом електроенергії, і це буде забезпечено.