В Швеции в воскресенье продолжаются парламентские и местные выборы – у правых есть шанс победить

В Швеции в воскресенье продолжаются выборы в парламент и местные органы власти, на которых правящая Социал-демократическая партия может уступить блоку правых политических сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На 349 мест в парламенте претендуют восемь главных политических партий. Поскольку они редко получают абсолютное большинство, то полагаются на другие политические силы – таким образом, борьба разворачивается вокруг двух блоков.

Левый блок возглавляет правящая Социал-демократическая партия Швеции во главе с нынешним премьером Магдаленой Андерссон, возглавляющей правительство с 2021 года. Ее предвыборная программа сосредотачивалась на улучшении качества жизни, усилении возобновляемых источников энергии и борьбе с преступностью.

Конкурентом левых является правый блок, который возглавляет Умеренная партия во главе с Ульфом Кристерссоном. Он обещает сокращение налогов, лучшее качество среднего образования, усиление ядерной энергии и противодействие организованной преступности.

Главными темами выборов была борьба с растущей преступностью, которая в последние месяцы в Швеции растет, а также преодоление экономического и энергетического кризисов. Что касается решения стать членом НАТО, то оно получило поддержку почти всех ведущих политических сил.

Для прохождения в парламент партии должны набрать не менее 4% голосов. По последнему опросу Demoskop, социал-демократы получают 29,5%, Левая партия – 6,9%, Партия центра – 7,9%, а "Зеленые" – 5,3%.

В блоке правых партий на ведущие позиции вырвались "Шведские демократы" - 20,5%, далее следует Умеренная партия (18,7%), христианские демократы (5,3%) и либералы (4,9%). Таким образом, левый блок может получить минимальное преимущество в парламенте – 175 мест против 174 у правых.

Особенностью нынешних выборов в парламент является положение "Шведских демократов" – ультраправой, антииммигрантской партии во главе с Йимми Окессоном, с которой раньше отказывались сотрудничать все политические силы. В настоящее время блок правых допускает, что в случае получения большинства голосов будет заручаться поддержкой "Шведских демократов", но только во время голосования в парламенте, а не в составе коалиции.

В то же время даже если левый блок и получит большинство, Швецию, вероятно, ждут месяцы длительных коалиционных переговоров. В блок входят Партия центра и Левая партия, которые являются идеологическими оппонентами, и сама Андерссон не так давно критиковала "левых" из-за политической позиции относительно Курдской рабочей партии, признанной в ЕС террористической.