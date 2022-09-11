У Швеції в неділю тривають парламентські й місцеві вибори – праві мають шанс перемогти

У Швеції в неділю тривають вибори до парламенту й місцевих органів влади, на яких правляча Соціал-демократична партія може поступитися блоку правил політичних сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На 349 місць у парламенті претендують вісім основних політичних партій. Оскільки вони рідко здобувають абсолютну більшість, то покладаються на інші політичні сили – таким чином, боротьба розгортається довкола двох блоків.

Лівий блок очолює правляча Соціал-демократична партія Швеції на чолі з нинішньою прем’єркою Магдаленою Андерссон, яка очолює уряд з 2021 року. Її передвиборча програма зосереджувалася на покращенні якості життя, посиленні відновлюваних джерел енергії та боротьбі зі злочинністю.

Конкурентом лівих є правий блок, у якому провідною є Поміркована партія на чолі з Ульфом Крістерссоном. Він обіцяє скорочення податків, кращу якість середньої освіти, посилення ядерної енергії та протидію організованій злочинності.

Головними темами виборів була боротьба зі злочинністю, яка в останні місяці у Швеції зростає, а також подолання економічної та енергетичної криз. Що стосується рішення стати членом НАТО, то воно здобуло підтримку майже всіх провідних політичних сил.

Для проходження в парламент партії мають набрати щонайменше 4% голосів. За останнім опитуванням Demoskop, соціал-демократи здобувають 29,5%, Ліва партія – 6,9%, Партія центру – 7,9%, а "Зелені" – 5,3%.

Натомість у блоці правих партій на провідні позиції вирвалися "Шведські демократи" – 20,5%, далі йде Поміркована партія (18,7%), християнські демократи (5,3%) та ліберали (4,9%). Таким чином, лівий блок може здобути мінімальну перевагу в парламенті – 175 місць проти 174 у правих.

Особливістю нинішніх виборів до парламенту є становище "Шведських демократів" – ультраправої, антиіммігрантської партії на чолі з Їммі Окессоном, із якою раніше відмовлялися співпрацювати всі політичні сили. Нині ж блок правих допускає, що в разі отримання більшості голосів буде заручатися підтримкою "Шведських демократів", але тільки під час голосування в парламенті, а не у складі коаліції.

Водночас навіть якщо лівий блок і здобуде більшість, на Швецію, імовірно, чекають місяці тривалих коаліційних переговорів. До блоку входять Партія центру та Ліва партія, які є ідеологічними опонентами, та й сама Андерссон не так давно критикувала "лівих" через політичну позицію щодо Курдської робітничої партії, визнаної в ЄС терористичною.