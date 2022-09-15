Германия скоро передаст Греции 40 БМП Marder, чтобы та передала Украине советские БМП-1

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обещает вскоре завершить круговой обмен с Грецией, чтобы Украина могла получить советские БМП.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Ламбрехт, в частности, объявила, что Германия находится "на последних нескольких сантиметрах", чтобы завершить "круговой обмен с Грецией".

"Отремонтированные немецкой промышленностью 40 Marder очень скоро поедут в Грецию. 40 модернизированных советских бронетранспортеров БМП-1 также скоро отправятся из Греции в Украину", - сказала она.

Таким образом, Германия по-прежнему не соглашается на прямые поставки Marder в Украину.

Вместе с тем Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две системы залпового огня Mars II и 50 бронированных машин Dingo, в которых ранее отказывала.

Как сообщалось, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на быстром принятии решения о поставках Украине немецких боевых танков.