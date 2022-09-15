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Німеччина невдовзі передасть Греції 40 БМП Marder, щоб та передала Україні радянські БМП-1

Четвер, 15 вересня 2022, 17:13

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт обіцяє невдовзі завершити круговий обмін з Грецією, щоб Україна могла отримати радянські БМП.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Ламбрехт зокрема оголосила, що Німеччина знаходиться "на останніх кількох сантиметрах", щоб завершити "круговий обмін з Грецією".

"Відремонтовані німецькою промисловістю 40 Marder дуже скоро поїхуть до Греції. 40 модернізованих радянських бронетранспортерів БМП-1 так само скоро вирушать з Греції в Україну" - сказала вона.

Таким чином, Німеччина продовжує відкидати прямі поставки Marder в Україні.

Разом з тим Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина поставить Україні ще дві системи залпового вогню Mars II і 50 броньованих машин Dingo, в яких раніше відмовляла.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на швидкому прийнятті рішення про постачання Україні німецьких бойових танків.

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Війна з РФ Німеччина Греція

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