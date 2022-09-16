Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского присоединится к мировым лидерам на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на источники.

Первая леди Елена Зеленская будет среди 500 глав государств и высоких гостей, приглашенных на поминальную службу и VIP-прием, организованный королем Чарльзом.

"Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в то время, как Россия находится в изоляции. Британия является одним из самых верных союзников Украины. Ее присутствие на похоронах - признак этой дружбы и взаимного уважения", - сказал собеседник издания.

Источник добавил, что Зеленская вернется в Украину, как только завершится церемония в понедельник.

Мировые лидеры собираются прибыть в Лондон в эти выходные и, как ожидается, отдадут дань уважения королеве Елизавете, посетив Вестминстер-Холл, где находится гроб с ее телом.

Отметим, что некоторые ведущие британские СМИ, в частности телеканал Sky News, также сообщили о приезде Елена Зеленской со ссылкой на The Sun.

Ранее сообщалось, что на похоронах 19 сентября точно будут президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

Между тем тысячи британцев продолжают выстраиваться в очередь, чтобы попрощаться с королевой в Вестминстерском зале.

Напомним, Елена Зеленская на этой неделе присутствовала как почетная гостья на выступлении State of the Union Европейского Союза - "О положении Союза", которое является ключевым событием для блока.