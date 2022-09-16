Олена Зеленська буде присутня на похороні королеви Єлизавети II - The Sun

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, приєднається до світових лідерів на похороні королеви Великої Британії Єлизавети II.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише британський таблоїд The Sun із посиланням на джерела.

Перша леді Олена Зеленська буде серед 500 глав держав і високих гостей, запрошених на поминальну службу та VIP-прийом, організований королем Чарльзом.

"Присутність Олени Зеленської є ще одним свідченням глобальної підтримки України в той час, як Росія перебуває в ізоляції. Британія є одним із найвірніших союзників України. Її присутність на похоронах є ознакою цієї дружби та взаємної поваги", - сказав співрозмовник видання.

Джерело додало, що Зеленська повернеться в Україну, щойно завершиться церемонія в понеділок.

Світові лідери збираються прибути до Лондона цими вихідними і, як очікується, віддадуть свою шану королеві Єлизаветі, відвідавши Вестмінстер-Хол, де знаходиться труна з її тілом.

Зазначимо, що деякі провідні британські ЗМІ, зокрема телеканал Sky News, також повідомили про приїзд Олена Зеленської з посиланням на The Sun.

Раніше повідомлялося, що на похороні 19 вересня точно будуть присутні президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон.

Тим часом тисячі британців продовжують шикуватися у чергу, щоб підійти попрощатися з королевою у Вестмінстерській залі.

Нагадаємо, Олена Зеленська цього тижня була присутня як почесна гостя на цьогорічній доповіді State of the Union Європейського Союзу - "Про становище Союзу", яка є ключовою подією для блоку.