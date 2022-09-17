В Бундесвере против дальнейшей помощи Украине – говорят о "каннибализации" вооруженных сил Германии

Глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что из-за нехватки годной военной техники в вооруженных силах Германии она должна прекратить ее поставку Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вюстнер сказал в интервью RND, обнародованном в субботу.

"Мы прекрасно понимаем желание Украины получить тяжелые вооружения. Мы вполне можем представить, например, поставки боевых машин пехоты из запасов нашей промышленности", – сказал глава Союза военнослужащих Бундесвера.

"На наш взгляд как профессионального союза, больше не возможно поставки оружия и боеприпасов Бундесвера. Каждая такая поставка ведет к ослаблению Бундесвера", - добавил он.

Вюстнер заявил, что "многие в Бундесвере опасаются, что такая политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия", в частности, для обязательств Берлина в рамках НАТО и подготовки немецких военнослужащих.

"Поэтому наше требование таково: никаких новых поставок из арсеналов Бундесвера. И, что не менее важно, немедленное приобретение тех систем вооружений, которые уже были переданы!" – подчеркнул он.

В конце августа министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в скором времени поставки оружия в Украину со складов Бундесвера станут невозможными.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Германия уже сейчас должна принять решение о поставках Украине боевых танков Leopard.