Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Бундесвере против дальнейшей помощи Украине – говорят о "каннибализации" вооруженных сил Германии

Суббота, 17 сентября 2022, 11:27

Глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что из-за нехватки годной военной техники в вооруженных силах Германии она должна прекратить ее поставку Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вюстнер сказал в интервью RND, обнародованном в субботу.

Шольц: немецкое оружие сыграло решающую роль в недавних успехах Украины

"Мы прекрасно понимаем желание Украины получить тяжелые вооружения. Мы вполне можем представить, например, поставки боевых машин пехоты из запасов нашей промышленности", – сказал глава Союза военнослужащих Бундесвера.

"На наш взгляд как профессионального союза, больше не возможно поставки оружия и боеприпасов Бундесвера. Каждая такая поставка ведет к ослаблению Бундесвера", - добавил он.

Вюстнер заявил, что "многие в Бундесвере опасаются, что такая политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия", в частности, для обязательств Берлина в рамках НАТО и подготовки немецких военнослужащих.

"Поэтому наше требование таково: никаких новых поставок из арсеналов Бундесвера. И, что не менее важно, немедленное приобретение тех систем вооружений, которые уже были переданы!" – подчеркнул он.

В конце августа министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в скором времени поставки оружия в Украину со складов Бундесвера станут невозможными.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Германия уже сейчас должна принять решение о поставках Украине боевых танков Leopard.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Война с РФ

Статьи

В НАТО без ПДЧ: как Украине повторить успех Финляндии и Швеции

Финский и шведский пример быстрого вступления в Альянс интересен для Украины. Что может вынести Киев из опыта этих стран?
16 сентября 2022 — Марианна Фахурдинова, Центр "Нова Європа"

Ультраправый прорыв: уменьшит ли коалиция с радикалами поддержку Украины Швецией

Будет ли означать победа ультраправых на выборах в Швеции отказ от помощи Украине? Не совсем – даже несмотря на то, что российские пропагандисты уже сдержанно празднуют (укр.)
16 сентября 2022 — Роман Горбик, для Европейской правды

Венгрия – больше не демократия. Но будeт ли последствия для Орбана?

Венгрия больше не является демократическим государством, уверены европейские депутаты. Она нарушила все основные ценности ЕС...
15 сентября 2022 — Татьяна Высоцкая, для Европейской правды