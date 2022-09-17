Кулеба о поставках Германией танков: пора повалить эту стену

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Германия уже сейчас должна принять решение о поставках Украине боевых танков Leopard.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что в контексте военной помощи благодарен не отдельно Германии, но и Нидерландам – за поставку самоходных гаубиц.

"Для нас загадка: сейчас мы просим танки Leopard и боевые машины Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это также полезно, и мы за это благодарны. Но это не то, в чем мы больше нуждаемся в битве", – сказал он.

"В чем проблема? Где она? Почему мы не можем получить то, что нуждаемся и что есть в Германии? У меня такое впечатление, будто в Берлине есть "оружейная стена". Думаю, пора канцлеру повалить эту стену", – добавил. глава украинской дипломатии.

Кулеба подчеркнул, что длительное время подготовки украинских военных на танках Leopard не является проблемой, поскольку они будут нужны на поле боя в Украине через два-три месяца: "Решение следует принимать сейчас".

Глава украинского МИД отверг мнение, что Германия отказывается поставлять танки, поскольку они "будут стрелять по российским солдатам".

"Если немецкие самоходные гаубицы, которыми руководят украинские солдаты, могут сражаться с российской армией в Украине, то почему немецкие танки не могут? Скорость нашего контрнаступления и количество городов, которые мы можем освободить от оккупантов, зависят исключительно от поставки оружия нашими партнерами", – подчеркнул Кулеба.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет приниматься только в координации с союзниками.

А сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль недавно заявил, что коалиция приняла единодушное решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.