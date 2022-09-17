Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Кулеба о поставках Германией танков: пора повалить эту стену

Суббота, 17 сентября 2022, 09:29

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Германия уже сейчас должна принять решение о поставках Украине боевых танков Leopard.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Президент Еврокомиссии: если Украина просит танки – их нужно дать

Он отметил, что в контексте военной помощи благодарен не отдельно Германии, но и Нидерландам – за поставку самоходных гаубиц.

"Для нас загадка: сейчас мы просим танки Leopard и боевые машины Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это также полезно, и мы за это благодарны. Но это не то, в чем мы больше нуждаемся в битве", – сказал он.

"В чем проблема? Где она? Почему мы не можем получить то, что нуждаемся и что есть в Германии? У меня такое впечатление, будто в Берлине есть "оружейная стена". Думаю, пора канцлеру повалить эту стену", – добавил. глава украинской дипломатии.

Кулеба подчеркнул, что длительное время подготовки украинских военных на танках Leopard не является проблемой, поскольку они будут нужны на поле боя в Украине через два-три месяца: "Решение следует принимать сейчас".

Глава украинского МИД отверг мнение, что Германия отказывается поставлять танки, поскольку они "будут стрелять по российским солдатам".

"Если немецкие самоходные гаубицы, которыми руководят украинские солдаты, могут сражаться с российской армией в Украине, то почему немецкие танки не могут? Скорость нашего контрнаступления и количество городов, которые мы можем освободить от оккупантов, зависят исключительно от поставки оружия нашими партнерами", – подчеркнул Кулеба.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет приниматься только в координации с союзниками.

А сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль недавно заявил, что коалиция приняла единодушное решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Кулеба Война с РФ

Статьи

В НАТО без ПДЧ: как Украине повторить успех Финляндии и Швеции

Финский и шведский пример быстрого вступления в Альянс интересен для Украины. Что может вынести Киев из опыта этих стран?
16 сентября 2022 — Марианна Фахурдинова, Центр "Нова Європа"

Ультраправый прорыв: уменьшит ли коалиция с радикалами поддержку Украины Швецией

Будет ли означать победа ультраправых на выборах в Швеции отказ от помощи Украине? Не совсем – даже несмотря на то, что российские пропагандисты уже сдержанно празднуют (укр.)
16 сентября 2022 — Роман Горбик, для Европейской правды

Венгрия – больше не демократия. Но будeт ли последствия для Орбана?

Венгрия больше не является демократическим государством, уверены европейские депутаты. Она нарушила все основные ценности ЕС...
15 сентября 2022 — Татьяна Высоцкая, для Европейской правды