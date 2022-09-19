Польша против планов ЕС наказать Венгрию на 7,5 млрд евро за проблемы с верховенством права

Варшава против планов Брюсселя не выделять Венгрии 65% средств по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права.

Как сообщает PAP, об этом заявил премьер Матеуш Моравецкий, пишет "Европейская правда".

"Польша будет решительно выступать против каких-либо действий евроинтитуций, целью которых является незаконное лишение стран-членов средств, в данном случае Венгрии", - сказал премьер.

Моравецкий добавил, что, насколько известно, венгерское правительство подготовило план компромисса с Еврокомиссией и, возможно, это позволит завершить спор.

Он также подчеркнул, что пока нет никаких причин инициировать такую ​​процедуру в отношении Польши, и страна должна получить все европейские средства, как и планировалось.

Напомним, Европейская комиссия в воскресенье рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права.

В то же время, Еврокомиссия заложила основу возможного компромисса, который позволит Будапешту сохранить деньги.

Для Брюсселя рекомендация Совету ЕС применить это наказание против Венгрии является следующим шагом в процессе санкционного механизма, который он запустил против Венгрии в апреле из-за проблем с верховенством права. Механизм позволяет Брюсселю налагать финансовые санкции на страны-члены "для защиты бюджета", если они нарушили основные ценности ЕС.

О возможных последствиях наказания ЕС для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана смотрите в видео на нашем Youtube-канале, или читайте в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Наказание для Венгрии. Когда ЕС сможет лишить права вето антизападное правительство Орбана.