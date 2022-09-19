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Польща проти планів ЄС покарати Угорщину на 7,5 млрд євро за проблеми з верховенством права

Понеділок, 19 вересня 2022, 08:19

Варшава проти планів Брюсселя не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права.

Як повідомляє PAP, про це заявив прем’єр Матеуш Моравецький, пише "Європейська правда".

"Польща буде рішуче виступати проти будь-яких дій євроінтитуцій, метою яких є незаконне позбавлення країн-членів коштів, у даному випадку Угорщини", - сказав прем’єр.

Моравецький додав, що, наскільки відомо, угорський уряд підготував план компромісу з Єврокомісією і можливо він дозволить завершити суперечку. 

Він також наголосив, що наразі немає ніяких причин ініціювати таку процедуру щодо Польщі і країна має отримати усі європейські кошти, як і планувалося. 

Нагадаємо, Європейська комісія в неділю рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права.

Водночас, Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші. 

Для Брюсселя рекомендація Раді ЄС застосувати це покарання проти Угорщини є наступним кроком у процесі санкційного механізму, який він запустив проти Угорщини в квітні через проблеми з верховенством права. Механізм дозволяє Брюсселю накладати фінансові санкції на країни-члени "для захисту бюджету", якщо вони порушили основні цінності ЄС. 

Про можливі наслідки покарання ЄС для прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дивіться  у відео на нашому Youtube-каналі, або читайте в статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Покарання для Угорщини. Коли ЄС зможе позбавити права вето антизахідний уряд Орбана.

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Польща

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