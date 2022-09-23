Столтенберг: РФ может использовать псевдореферендумы для эскалации войны

Мир должен подготовиться к тому, что Россия использует фиктивные "референдумы" в Украине, чтобы утверждать, что российскую территорию атакуют из оружия НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью CNN.

"Это именно то, к чему мы должны быть готовы, что Россия использует эти фиктивные голосования для дальнейшей эскалации войны в Украине", - сказал Столтенберг.

"Но эти голосования не имеют легитимности и, конечно, ничего не меняют", - сказал он, повторяя заявления ряда западных лидеров.

"Ответ НАТО - усилить поддержку. Лучший способ положить конец этой войне - это еще больше укрепить украинцев на поле боя, чтобы они могли на определенном этапе сесть за стол и достичь решения, которое будет приемлемым для Украины и сохранит Украину как суверенное независимое государство в Европе", - добавил он.

"Я поддерживаю сообщение [президента Украины Владимира] Зеленского о том, что они [люди] не должны участвовать в этих "референдумах", - сказал Столтенберг.

Напомним, Североатлантический совет выпустил заявление с осуждением планов проведения "референдумов" на оккупированных территориях Украины и обещанием продолжать оказывать поддержку Киеву.