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Столтенберг: РФ може використати псевдореферендуми для ескалації війни

П'ятниця, 23 вересня 2022, 18:36

Світ повинен підготуватися до того, що Росія використає фіктивні "референдуми" в Україні, щоб стверджувати, що російську територію атакують зі зброї НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв’ю CNN.

"Це саме те, до чого ми маємо бути готові, що Росія використає ці фіктивні голосування для подальшої ескалації війни в Україні", — сказав Столтенберг.

"Але ці голосування не мають легітимності і, звичайно, нічого не змінюють", — сказав він, повторюючи заяви низки західних лідерів.

"Відповідь НАТО – посилити підтримку. Найкращий спосіб покласти край цій війні – це ще більше зміцнити українців на полі бою, щоб вони могли на певному етапі сісти за стіл і досягти рішення, яке буде прийнятним для України та збереже Україну як суверенну незалежну державу в Європі", – додав він.

"Я підтримую повідомлення [президента України Володимира] Зеленського про те, що вони [люди] не повинні брати участь у цих "референдумах", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Північноатлантична рада випустила заяву з засудженням планів проведення "референдумів" на окупованих територіях України і обіцянкою продовжувати надавати підтримку Києву.

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Столтенберг Війна з РФ

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