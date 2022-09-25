В здание посольства Ирана в Греции бросили коктейль Молотова

Неизвестные бросили коктейль Молотова в посольство Ирана в Греции в афинском пригороде Психико.

Об этом пишет Ekathimerini, сообщает "Европейская правда".

По данным греческой полиции, два человека в капюшонах на мотоцикле проехали мимо посольства примерно в час ночи и бросили коктейль Молотова в сторону посольства.

Коктейль Молотова взорвался у внешней стены посольства, не причинив серьезного ущерба.

В субботу днем около 200 человек собрались на главной площади Афин Синтагма, чтобы осудить репрессии Ирана против протестующих.

Напомним, 23 сентября Украина приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников.

В августе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину - несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.