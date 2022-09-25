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У будівлю посольства Ірану в Греції кинули коктейль Молотова

Неділя, 25 вересня 2022, 14:19

Невідомі кинули коктейль Молотова до посольства Ірану у Греції в афінському передмісті Психіко.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

За даними грецької поліції, дві людини в капюшонах на мотоциклі проїхали повз посольство приблизно о першій годині ночі і кинули коктейль Молотова у бік посольства.

Коктейль Молотова вибухнув біля зовнішньої стіни посольства, не завдавши серйозної шкоди.

У суботу вдень близько 200 людей зібралися на головній площі Синтагма в Афінах, щоб засудити репресії Ірану проти демонстрантів, які вийшли на вулиці міст після смерті 22-річної іранки під час затримання поліцією в Тегерані.

Нагадаємо, 23 вересня Україна ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням Росії ударних безпілотників. 

У серпні стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.

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Греція Іран

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