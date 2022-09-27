Совбез ООН соберется из-за "референдумов", Зеленский выступит по видеосвязи

Совет Безопасности ООН во вторник в 22:00 по Киеву начнет заседание в связи с псевдореферендумами, которые Россия организовала на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заседание было созвано по требованию Соединенных Штатов и Албании. Ожидается, что эти страны предложат проект резолюции с осуждением действий России, согласно которой Совет Безопасности не поддерживает применение силы для перекраивания границ.

Шансов на принятие резолюции нет, поскольку Россия как постоянный член Совбеза имеет право вето. В то же время, по данным CNN, американские дипломаты будут пытаться убедить остальных членов, в частности Китай и Индию, проголосовать за документ, а не воздержаться.

Кроме того, ожидается, что на заседании Совета Безопасности ООН выступит президент Владимир Зеленский. О том, что украинская сторона попросила о включении Зеленского по видеосвязи, первыми сообщили немецкие СМИ. Позже первый заместитель главы российской делегации в ООН Дмитрий Полянский подтвердил, что дистанционное выступление Зеленского ожидается.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты уже на этой неделе планируют объявить о мерах, которые будут приняты против России в ответ на проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

Как известно, оккупанты провели с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.