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Радбез ООН збереться через "референдуми", Зеленський виступить по відеозв’язку

Вівторок, 27 вересня 2022, 20:15

Рада Безпеки ООН у вівторок о 22:00 за Києвом розпочне засідання у зв’язку зі псевдореферендумами, які Росія організувала на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Засідання було скликане на вимогу Сполучених Штатів і Албанії. Очікується, що ці країни запропонують проєкт резолюції із засудженням дій Росії, згідно з якою Рада Безпеки не підтримує застосування сили для перекроювання кордонів.

Шансів на ухвалення резолюції немає, оскільки Росія як постійний член Радбезу має право вето. Водночас, за даними CNN, американські дипломати намагатимуться переконати решту членів, зокрема Китай та Індію, проголосувати за документ, а не утриматися.

Крім того, очікується, що на засіданні Ради Безпеки ООН виступить президент Володимир Зеленський. Про те, що українська сторона попрохала про включення Зеленського по відеозв’язку, першими повідомили німецькі ЗМІ. Пізніше перший заступник глави російської делегації в ООН Дмітрій Полянскій підтвердив, що дистанційний виступ Зеленського очікується.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вже цього тижня планують оголосити про заходи, які буде вжито проти Росії у відповідь на проведення так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Як відомо, окупанти провели з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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ООН Війна з РФ

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