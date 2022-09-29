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В Болгарии во время учебного полета разбился штурмовик советского производства

Четверг, 29 сентября 2022, 08:34

Болгарский штурмовик Су-25 советского производства разбился в среду во время тренировочного полета вблизи авиабазы "Безмер", в результате чего пилот получил легкие ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Пилот, один из самых опытных в болгарских ВВС, катапультировался с небольшой высоты и сейчас находится в относительно хорошем состоянии. Самолет упал далеко от взлетно-посадочной полосы, больше никто не пострадал.

Разбившийся самолет входит в десяток Су-25, которые Болгария имеет в своем флоте, половину из которых она модернизировала два года назад в Беларуси за 42 млн евро. Из-за малого количества действующих истребителей София отказалась отправить Украине Су-25 в начале войны, поскольку они являются одними из немногих боеспособных самолетов в составе ВВС страны.

Болгария имеет еще 7-8 исправных истребителей МиГ-29, по ремонту которых ведутся переговоры с Польшей. В 2025 году Болгария должна получить первые современные истребители F-16 Block 70-72 из США.

Но причины аварии остаются неясными.

"Пока рано говорить о причинах аварии. Это был обычный полет на заходе на посадку", - заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, который указал на большой опыт пилота.

В прошлом году в Черном море во время учений разбился болгарский истребитель МиГ-29, пилот которого погиб. В последние годы в болгарских ВВС происходит все больше аварий из-за старой советской военной техники и немногочисленных тренировочных полетов для болгарских пилотов.

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