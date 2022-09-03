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12 земель Германии больше не принимают искателей убежища из-за большого наплыва из Украины

Суббота, 3 сентября 2022, 15:31

В связи с большим количеством беженцев из Украины и просителей убежища из других стран, 12 из 16 федеральных земель Германии в настоящее время блокируют прием новых беженцев.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"На фоне большого количества 12 земель в настоящее время активировали блокировку в системе первоначального размещения. Нагрузка на федеральные земли возникает из-за беженцев из Украины и общей миграции", — заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел

По словам пресс-секретаря, с начала войны из Украины в Германию бежало более 980 тысяч человек, в последнее время в среднем 875 человек в день.

Министерству известно, что несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что вскоре они достигнут предела своих возможностей.

Однако подобные временные запреты "нередки", сказала пресс-секретарь. "Кроме того, размещение все еще возможно, поскольку в настоящее время прием продолжается в крупных землях", - заявили в министерстве.

Напомним, по состоянию на 30 августа 506 736 украинских детей были интегрированы в школьные системы стран Европейского Союза.

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