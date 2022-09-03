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12 земель Німеччини більше не приймають шукачів притулку через великий наплив з України

Субота, 3 вересня 2022, 15:31

У зв'язку з великою кількістю біженців з України та прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних земель Німеччини наразі блокують прийняття нових біженців.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"На тлі великої кількості людей 12 земель наразі активували блокування у системі первісного розміщення. Навантаження на федеральні землі виникає через біженців з України та загальну міграцію", — заявила прессекретар Міністерства внутрішніх справ.

За словами прессекретаря, з початку війни з України до Німеччини виїхали понад 980 тисяч осіб, останнім часом у середньому 875 осіб на день.

Міністерству відомо, що кілька федеральних земель висловили стурбованість тим, що незабаром вони досягнуть межі своїх можливостей.

Однак подібні тимчасові заборони "нерідкі", сказала прессекретар. "Крім того, розміщення все ще можливе, оскільки наразі прийняття продовжується у великих землях", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, станом на 30 серпня 506 736 українських дітей були інтегровані в шкільні системи країн Європейського Союзу.

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