С начала российского вторжения в Польшу выехали 6 млн украинцев

С начала российского вторжения польские пограничники зарегистрировали более 6 миллионов прибывших из Украины.

Об этом говорится в сообщении Польской пограничной службы, пишет "Европейская правда".

В пятницу границу с Польшей пересекли 22 200 человек. В обратном направлении границу пересекли 25,7 тысяч человек.

#Pomagamy🇺🇦

Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z🇺🇦do🇵🇱 6 mln os.

Wczoraj tj.02.09➡️ 22,2 tys.

Dziś do godz. 07.00➡️ 7,3 tys.

W dn.02.09 z🇵🇱do🇺🇦odprawiono 25,7 tys. osób. Od 24.02- ponad 4,208 mln os. pic.twitter.com/vWhHaGE2BB — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 3, 2022

Это продолжило тенденцию последних нескольких недель: в среднем в день возвращается больше людей, чем уезжает.

Всего с начала войны 24 февраля в Украину из Польши въехало 4,2 млн человек. По данным властей, большинство из них были гражданами Украины.

Ранее сообщалось, что новый учебный год в школах Польши начали 185 тысяч детей, сбежавших от войны в Украине.

По данным Еврокомиссии, по состоянию на 30 августа 506 736 украинских детей были интегрированы в школьные системы стран Европейского Союза.