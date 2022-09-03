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С начала российского вторжения в Польшу выехали 6 млн украинцев

Суббота, 3 сентября 2022, 16:44

С начала российского вторжения польские пограничники зарегистрировали более 6 миллионов прибывших из Украины.

Об этом говорится в сообщении Польской пограничной службы, пишет "Европейская правда".

В пятницу границу с Польшей пересекли 22 200 человек. В обратном направлении границу пересекли 25,7 тысяч человек.

Это продолжило тенденцию последних нескольких недель: в среднем в день возвращается больше людей, чем уезжает.

Всего с начала войны 24 февраля в Украину из Польши въехало 4,2 млн человек. По данным властей, большинство из них были гражданами Украины.

Ранее сообщалось, что новый учебный год в школах Польши начали 185 тысяч детей, сбежавших от войны в Украине.

По данным Еврокомиссии, по состоянию на 30 августа 506 736 украинских детей были интегрированы в школьные системы стран Европейского Союза.

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