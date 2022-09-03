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З початку російського вторгнення до Польщі виїхали 6 млн українців

Субота, 3 вересня 2022, 16:44

З початку російського вторгнення польські прикордонники зареєстрували понад 6 мільйонів прибулих з України.

Про це йдеться у повідомленні Польської прикордонної служби, пише "Європейська правда".

У п'ятницю кордон із Польщею перетнули 22 200 осіб. У зворотному напрямку кордон перетнули 25,7 тисяч людей.

Це продовжило тенденцію останніх кількох тижнів: у середньому щодня повертається більше людей, ніж їде.

Усього з початку війни 24 лютого в Україну з Польщі в'їхало 4,2 млн людей. За даними влади, більшість із них були громадянами України.

Раніше повідомлялося, що новий навчальний рік у школах Польщі розпочали 185 тисяч дітей, які втекли від війни в Україні.

За даними Єврокомісії, станом на 30 серпня 506 736 українських дітей були інтегровані в шкільні системи країн Європейського Союзу.

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