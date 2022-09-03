З початку російського вторгнення до Польщі виїхали 6 млн українців

З початку російського вторгнення польські прикордонники зареєстрували понад 6 мільйонів прибулих з України.

Про це йдеться у повідомленні Польської прикордонної служби, пише "Європейська правда".

У п'ятницю кордон із Польщею перетнули 22 200 осіб. У зворотному напрямку кордон перетнули 25,7 тисяч людей.

#Pomagamy🇺🇦

Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z🇺🇦do🇵🇱 6 mln os.

Wczoraj tj.02.09➡️ 22,2 tys.

Dziś do godz. 07.00➡️ 7,3 tys.

W dn.02.09 z🇵🇱do🇺🇦odprawiono 25,7 tys. osób. Od 24.02- ponad 4,208 mln os. pic.twitter.com/vWhHaGE2BB — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 3, 2022

Це продовжило тенденцію останніх кількох тижнів: у середньому щодня повертається більше людей, ніж їде.

Усього з початку війни 24 лютого в Україну з Польщі в'їхало 4,2 млн людей. За даними влади, більшість із них були громадянами України.

Раніше повідомлялося, що новий навчальний рік у школах Польщі розпочали 185 тисяч дітей, які втекли від війни в Україні.

За даними Єврокомісії, станом на 30 серпня 506 736 українських дітей були інтегровані в шкільні системи країн Європейського Союзу.