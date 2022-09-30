Иранские дроны, которые использует Россия, оказались не такими эффективными, как считалось - Пентагон

Соединенные Штаты считают, что применение российскими силами беспилотников, полученных из Ирана, показало их "многочисленные неудачи" на поле боя.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом на брифинге в пятницу сказала заместитель заместителя заместителя министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер.

"Мы уже увидели свидетельства того, что беспилотные летательные аппараты, которые связываются с Ираном, уже потерпели многочисленные неудачи на поле боя в Украине", - сказала чиновница.

Она добавила, что иранские дроны не обеспечивают России технологическое преимущество в полномасштабной войне.

"Мнение, что они представляют какой-то технологический скачок, если честно, просто не подтверждается данными", - отметила представительница Пентагона.

В августе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину - несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

После этого украинские военные не раз сбивали иранские беспилотники, которые осуществляют атаки на южные города.

23 сентября украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников.

Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Тегеран пропорционально ответит на решение украинской стороны.