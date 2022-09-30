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Иранские дроны, которые использует Россия, оказались не такими эффективными, как считалось - Пентагон

Пятница, 30 сентября 2022, 21:59

Соединенные Штаты считают, что применение российскими силами беспилотников, полученных из Ирана, показало их "многочисленные неудачи" на поле боя.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом на брифинге в пятницу сказала заместитель заместителя заместителя министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер.

"Мы уже увидели свидетельства того, что беспилотные летательные аппараты, которые связываются с Ираном, уже потерпели многочисленные неудачи на поле боя в Украине", - сказала чиновница.

Она добавила, что иранские дроны не обеспечивают России технологическое преимущество в полномасштабной войне.

"Мнение, что они представляют какой-то технологический скачок, если честно, просто не подтверждается данными", - отметила представительница Пентагона.

В августе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину - несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

После этого украинские военные не раз сбивали иранские беспилотники, которые осуществляют атаки на южные города.

23 сентября украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников.

Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Тегеран пропорционально ответит на решение украинской стороны.

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Иран Война с РФ США

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