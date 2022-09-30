Іранські дрони, які використовує Росія, виявилися не такими ефективними, як вважалося – Пентагон

Сполучені Штати вважають, що застосування російськими силами безпілотників, отриманих із Ірану, показало їхні "численні невдачі" на полі бою.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це на брифінгу у п’ятницю сказала заступниця заступника міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер.

"Ми вже побачили свідчення того, що безпілотні літальні апарати, які пов’язуються з Іраном, уже зазнали численних невдач на полі бою в Україні", – сказала чиновниця.

Вона додала, що іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу в повномасштабній війні.

"Думка, що вони становлять якийсь технологічний стрибок, коли чесно, просто не підтверджується даними", – зазначила представниця Пентагону.

У серпні стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.

Після цього українські військові не раз збивали іранські безпілотники, які здійснюють атаки на південні міста.

23 вересня українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням Росії ударних безпілотників.

Речник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що Тегеран пропорційно відповість на рішення української сторони.