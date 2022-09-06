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Трасс назначила ключевых министров своего правительства: Воллес остался министром обороны

Вторник, 6 сентября 2022, 22:32

Новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник объявила о назначении новых руководителей ключевых министерств – финансов, иностранных и внутренних дел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Новым министром финансов стал Кваси Квартенг, возглавлявший министерство по бизнесу в правительстве Бориса Джонсона. Квартенга называют близким другом и союзником Трасс, а также упоминают как сторонника развития энергетического потенциала Британии.

На должность Трасс – то есть министра иностранных дел – был назначен Джеймс Клеверли, возглавлявший в правительстве Джонсона министерство образования. Клеверли ранее работал в Форин-офисе, где отвечал за политику по Ближнему Востоку и Северной Африке, а также окончил известную Сандгертскую военную академию и некоторое время служил в армии.

Новой главой Хоум-офиса (министерства внутренних дел) стала Суэлла Браверман, бывшая конкурент Трасса за пост лидера Консервативной партии. В правительстве Джонсона она была генеральным прокурором.

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Кроме того, новым министром здравоохранения и заместителем премьер-министра по совместительству стала другая соратница Трасс – Тереза ​​Коффи. Бен Уоллес сохранил должность министра обороны. Брендон Льюис, работавший министром по Северной Ирландии в правительстве Джонсона, стал министром юстиции.

А Пенни Мордонт – еще одна конкурентка Трасс за пост лидера тори – будет лидером Палаты общин, ответственным за воплощение законодательной программы правительства.

Напомним, 5 сентября стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. На следующий день Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.

Больше о Лиз Трасс читайте здесь: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии.

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Великобритания

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