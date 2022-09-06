Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Трасс призначила ключових міністрів свого уряду: Воллес лишився міністром оборони

Вівторок, 6 вересня 2022, 22:32

Нова прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у вівторок оголосила про призначення нових очільників ключових міністерств – фінансів, закордонних і внутрішніх справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Новим міністром фінансів став Квасі Квартенґ, який очолював міністерство з питань бізнесу в уряді Бориса Джонсона. Квартенґа називають близьким другом і союзником Трасс, а також згадують як прихильника розвитку енергетичного потенціалу Британії.

На посаду Трасс – тобто міністра закордонних справ – був призначений Джеймс Клеверлі, який в уряді Джонсона очолював міністерство освіти. Клеверлі раніше працював у Форин-офісі, де відповідав за політику щодо Близького Сходу та Північної Африки, а також закінчив відому Сандгертську військову академію та деякий час служив в армії.

Новою главою Гоум-офісу (міністерства внутрішніх справ) стала Суелла Браверман, колишня конкурентка Трасс за посаду лідера Консервативної партії. В уряді Джонсона вона була генеральною прокуроркою.

Кулеба про нову прем'єрку Британії: курс щодо РФ збережеться

Крім того, новою міністеркою охорони здоров’я та заступницею прем’єр-міністерки за сумісництвом стала інша соратниця Трасс – Тереза Коффі. Бен Воллес зберіг посаду міністра оборони. Брендон Льюїс, який працював міністром з питань Північної Ірландії в уряді Джонсона, став міністром юстиції.

А Пенні Мордонт – ще одна конкурентка Трасс за посаду лідера торі – буде лідером Палати громад, відповідальним за втілення законодавчої програми уряду.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії. Наступного дня Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева офіційно попросила її сформувати новий уряд.

Більше про Ліз Трасс читайте тут: Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія

Статті

Орбан – це не вся Угорщина. Чому важливо відрізняти угорську владу від народу

Героїчний український народ, невіддільною частиною якого є угорці, продовжує Вітчизняну війну за свою незалежність від Росії...
6 вересня 2022 — Тібор Томпа , голова угорської громади Києва та Київської області

65 млрд євро для громадян і бізнесів: як Німеччина опирається енергетичній агресії РФ

Вартість узгоджених заходів складає 65 млрд євро. Зима 2023 року нестиме проблеми для Німеччини та для всієї Європи, ніхто вже не має сумніву...
5 вересня 2022 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

70 тисяч проти України: чи вдасться уряду Чехії зупинити реванш "друзів Путіна"

Чеську опозицію об'єднала ненависть до уряду Петра Фіали, котрий, як там вважають, допомагає Україні ціною зниження життєвого рівня своїх громадян.
5 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда