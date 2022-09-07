Страны Балтии призвали Германию не поддаваться на газовый шантаж России

Россия использует энергию как инструмент шантажа – Германия не должна подвергаться требованиям шантажа, иначе это приведет к повторению ошибок прошлого.

Об этом заявили премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы в интервью Welt.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш напомнил, что страны Балтии в прошлом выступали против строительства Nord Stream 1 и предупреждали Германию об опасности зависимости от одного поставщика.

"Россия использует энергетику как средство шантажа. В Берлине, однако, решили продлить проект. "Северный поток-2" еще больше усугубил ситуацию. И снова нас не послушали. Но ошибки в прошлом произошли. Важно действовать сейчас, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Я вижу, что Германия ищет пути. Я уверен, энергетический кризис будет проблемой этой зимой, возможно, в следующую. А дальше уже нет. Но то, что кое-кто говорит, что ты должен поддаться шантажисту, чрезвычайно опасно" - сказал Кариньш.

"Неужели кто-то верит, что с Северным потоком-1 есть технические проблемы? Есть также проходящий по суше трубопровод "Ямал", которым может воспользоваться Россия. Я не понимаю этих разговоров", - заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Премьеры отметили необходимость объяснять людям необходимость поддержки Украины.

"В моей стране мы имеем 25 процентов инфляции. Это военный налог, я так вижу. Мы платим его в евро, украинцы – жизнями. У вас в Германии есть лучшие соседи, чем мы в Эстонии. Я понимаю, что немцам сложнее разъяснить необходимость нынешней политики. Но это как раз наша обязанность. Надо объяснять людям, почему нужно помогать Украине. Чтобы Россию отвергли и эта война закончилась", - сказала премьер Эстонии Кая Каллас.

Напомним, на прошлой неделе "Газпром" объявил о закрытии на неопределенный срок газопровода "Северный поток" в Германию, официально – по техническим причинам. В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с поставкой газа по "Северному потоку" будут сохраняться до тех пор, пока не будут сняты западные санкции.