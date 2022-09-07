Країни Балтії закликали Німеччину не піддаватися на газовий шантаж Росії

Росія використовує енергію як інструмент шантажу – Німеччина не повинна піддаватися на вимоги шантажиста, інакше це призведе до повторення помилок минулого.

Про це заявили прем’єр-міністри Естонії, Латвії та Литви в інтерв’ю Welt, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр Латвії Криш’яніс Каріньш нагадав, що країни Балтії в минулому виступали проти будівництва Nord Stream 1 і попереджали Німеччину про небезпеку залежності від одного постачальника.

"Росія використовує енергетику як засіб шантажу. У Берліні, однак, вирішили продовжити проєкт. "Північний потік-2" ще більше погіршив ситуацію. І знову нас не послухали. Але помилки минулого сталися. Важливо діяти зараз, щоб вийти з цієї ситуації. Я бачу, що Німеччина шукає шляхи. Я впевнений, енергетична криза буде проблемою цієї зими, можливо, наступної. А далі вже ні. Але те, що дехто каже, що ти маєш піддатися шантажистові, надзвичайно небезпечно" - сказав Каріньш.

"Невже хтось вірить, що з "Північним потоком-1" є технічні проблеми? Є також трубопровід "Ямал", який проходить по суші і яким може скористатися Росія. Я не розумію цих розмов" - заявила прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.

Прем’єри наголосили на потребі пояснювати людям необхідність підтримки України.

"У моїй країні ми маємо 25 відсотків інфляції. Це військовий податок, я так це бачу. Ми платимо його в євро, українці – життями. Ви в Німеччині маєте кращих сусідів, ніж ми в Естонії. Я розумію, що німцям складніше пояснити необхідність нинішньої політики. Але це якраз наш обов'язок. Треба пояснювати людям, чому потрібно допомагати Україні. Щоб Росію відкинули і ця війна закінчилася" - сказала прем’єрка Естонії Кая Каллас.

Нагадаємо, минулого тижня "Газпром" оголосив про закриття на невизначений термін газопроводу "Північний потік" до Німеччини, офіційно - з технічних причин. У Єврокомісії оголошення "Газпрому" назвали "ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника" і "доказом цинізму Росії".

Після цього речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу по "Північному потоку" зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції.