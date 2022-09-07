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Изъятый ​​у Трампа дома документ описывает ядерный потенциал иностранного правительства – WP

Среда, 7 сентября 2022, 09:24

ФБР во время обыска резиденции бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго обнаружило документ, описывающий военную оборону иностранного правительства, включая его ядерный потенциал.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

В сообщении издания не указано, о каком иностранном правительстве идет речь и является ли оно дружественным или враждебным Соединенным Штатам.

Согласно протоколам суда, во время обыска 8 августа в имении Трампа Мар-а-Лаго ФБР изъяло более 11 000 государственных документов и фотографий.

Некоторые из изъятых у Трампа документов подробно описывают сверхсекретные операции США. Такие операции обычно охраняются настолько тщательно, что многие чиновники из сектора национальной безопасности не знают о них. Только президент, некоторые члены его кабинета или другие чиновники такого уровня могли дать разрешение другим чиновникам получить доступ.

Обыски у Трампа прошли в начале августа. Это первый подобный прецедент в истории США.

Обвинения, угрожающие Трампу, могут привести к его тюремному заключению – что также может произойти впервые в истории.

Ранее министерство юстиции США обнародовало судебный документ с основаниями для проведения обысков в Мар-а-Лаго, где указало, что документы, забранные Трампом, могут ставить под угрозу национальную безопасность.

Детальнее об этом деле читайте в статье на сайте "Европейской правды".

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Трамп США

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