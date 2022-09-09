В Швеции стало меньше краж авто – это связывают с войной в Украине

Количество автомобилей, угнанных в Швеции за первое полугодие 2022 года, уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом в 2021-м – это могли повлечь ограничения, введенные из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VK.

Если за первые шесть месяцев прошлого года в Швеции зафиксировали 3152 угнанных автомобилей, то за такой же период 2022-го – 2984. Из них 24% еще не удалось вернуть.

По словам заместителя руководителя таможенной службы южной Швеции Оскара Линдваля, причиной стали более тщательные проверки, введенные в начале марта в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Тогда шведские власти ограничили перечень товаров, которые можно вывозить из страны, в результате чего таможенники стали чаще обнаруживать угнанные автомобили и запчасти к ним. Как следствие, уменьшилось почти на 21% и количество случаев кражи автомобильных деталей.

От 70% до 90% угоняемых автомобилей вывозятся за границу международными преступными группировками, свидетельствуют данные комиссии по вопросам безопасности шведской страховочной ассоциации.

Как сообщалось, британским организациям сказали укрепить собственную киберзащиту, чтобы подготовиться к длительному периоду "повышенной угрозы" из-за войны в Украине.