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МИД просит мир повлиять на РФ для освобождения гендиректора ЗАЭС

Суббота, 1 октября 2022, 14:15

МИД Украины осудил противоправное задержание российскими оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова и обратилось за поддержкой к мировому сообществу.

Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении украинского министерства, сообщает "Европейская правда".

"Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права. Россия должна немедленно освободить Генерального директора ЗАЭС. Призываем международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и "Группу семи" также принять решительные меры с этой целью", - говорится в заявлении.

МИД в очередной раз подчеркнул необходимость максимальной мобилизации усилий мирового сообщества с целью обеспечения демилитаризации и деоккупации ЗАЭС, и ее возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности.

"Ожидаем усиления давления на государство-агрессора с целью прекращения обстрелов российскими оккупантами ЗАЭС и других гражданских ядерных объектов на территории Украины, недопущения давления и репрессий против персонала ЗАЭС и их семей", - говорится в заявлении министерства.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора Запорожской АЭС.

30 сентября генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара.

Его машину остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

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МИД Война с РФ

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