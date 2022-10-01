Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

МЗС просить світ вплинути на РФ для звільнення гендиректора ЗАЕС

Субота, 1 жовтня 2022, 14:15

МЗС України засудило протиправне затримання російськими окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова та звернулось за підтримкою до світової спільноти. 

Про це йдеться в оприлюдненій у суботу заяві українського міністерства, повідомляє "Європейська правда".

"Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити Генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та "Групу семи" також вжити рішучих заходів з цією метою", - йдеться у заяві.

МЗС вкотре наголосило на нагальності максимальної мобілізації зусиль світового співтовариства з метою забезпечення демілітаризації та деокупації ЗАЕС, та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки. 

"Очікуємо посилення тиску на державу-агресора з метою припинення обстрілів російськими окупантами ЗАЕС та інших цивільних ядерних об’єктів на території України, недопущення тиску і репресій проти персоналу ЗАЕС та їхніх родин", - йдеться у заяві міністерства.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про затримання гендиректора Запорізької АЕС.

30 вересня генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодара. 

Його автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС Війна з РФ

Статті

Оксана Маркарова: У США не лишилося червоних ліній щодо зброї для України

Посол України у США: "Зараз ми отримуємо від США зброю у подарунок, а за ленд-лізом нам її будуть позичати... Зброя нам потрібна незалежно від рішень Путіна..."
30 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Росія грає ва-банк: які наслідки матимуть вибухи на "Північних потоках"

Атаки на підводні газогони дозволяють Кремлю стверджувати про технічні причини скорочення постачання газу на ринки ЄС.
30 вересня 2022 — Роман Ніцович, для Європейської правди

Атака на Грузію: навіщо Путін відправив Лукашенка до окупованої Абхазії

Чи візит Лукашенка може тлумачитись як де-факто визнання незалежності Абхазії офіційним Мінськом? І який меседж від Путіна він привіз у Сухумі?
29 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда