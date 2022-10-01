МЗС просить світ вплинути на РФ для звільнення гендиректора ЗАЕС

МЗС України засудило протиправне затримання російськими окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова та звернулось за підтримкою до світової спільноти.

Про це йдеться в оприлюдненій у суботу заяві українського міністерства, повідомляє "Європейська правда".

"Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити Генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та "Групу семи" також вжити рішучих заходів з цією метою", - йдеться у заяві.

МЗС вкотре наголосило на нагальності максимальної мобілізації зусиль світового співтовариства з метою забезпечення демілітаризації та деокупації ЗАЕС, та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.

"Очікуємо посилення тиску на державу-агресора з метою припинення обстрілів російськими окупантами ЗАЕС та інших цивільних ядерних об’єктів на території України, недопущення тиску і репресій проти персоналу ЗАЕС та їхніх родин", - йдеться у заяві міністерства.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про затримання гендиректора Запорізької АЕС.

30 вересня генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодара.

Його автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.