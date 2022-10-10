Одна из дипмиссий в Киеве пострадала во время ракетных обстрелов
Понедельник, 10 октября 2022, 15:19
В результате российских ударов по Киеву в понедельник утром пострадало здание Консультативной миссии Европейского Союза.
Об этом сообщили в КМЕС в комментарии "Европейской правде".
"После российских ракетных и беспилотных обстрелов центра Киева сегодня утром главный штаб Консультативной миссии Европейского Союза получил определенные повреждения", - сообщили в миссии.
На данный момент сообщений о пострадавших среди участников миссии нет.
В КМЕС не стали детализировать нанесенные зданию повреждения, ссылаясь на соображения безопасности.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.