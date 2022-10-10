Одна из дипмиссий в Киеве пострадала во время ракетных обстрелов

В результате российских ударов по Киеву в понедельник утром пострадало здание Консультативной миссии Европейского Союза.

Об этом сообщили в КМЕС в комментарии "Европейской правде".

"После российских ракетных и беспилотных обстрелов центра Киева сегодня утром главный штаб Консультативной миссии Европейского Союза получил определенные повреждения", - сообщили в миссии.

На данный момент сообщений о пострадавших среди участников миссии нет.

В КМЕС не стали детализировать нанесенные зданию повреждения, ссылаясь на соображения безопасности.