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Одна из дипмиссий в Киеве пострадала во время ракетных обстрелов

Понедельник, 10 октября 2022, 15:19

В результате российских ударов по Киеву в понедельник утром пострадало здание Консультативной миссии Европейского Союза.

Об этом сообщили в КМЕС в комментарии "Европейской правде".

"После российских ракетных и беспилотных обстрелов центра Киева сегодня утром главный штаб Консультативной миссии Европейского Союза получил определенные повреждения", - сообщили в миссии.

На данный момент сообщений о пострадавших среди участников миссии нет.

В КМЕС не стали детализировать нанесенные зданию повреждения, ссылаясь на соображения безопасности.

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