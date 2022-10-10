Одна з дипмісій у Києві постраждала під час ракетних обстрілів

В результаті російських ударів по Києву у понеділок вранці постраждала будівля Консультативної місії Європейського Союзу.

Про це повідомили у КМЄС в коментарі "Європейській правді".

"Після російських ракетних і безпілотних обстрілів центру Києва сьогодні вранці головний штаб Консультативної місії Європейського Союзу зазнав певних ушкоджень", - повідомили у місії.

На даний момент повідомлень про постраждалих серед учасників місії немає.

У КМЄС не стали деталізувати завдані будівлі пошкодження, посилаючись на безпекові міркування.

Місія КМЄС розташована на Володимирському узвозі неподалік пішохідного скляного мосту, біля якого вранці впала російська ракета.

Нагадаємо, з початком масованого ракетного обстрілу посольство США закликало своїх громадян якнайшвидше виїздити з України.

Посол Німеччини Анка Фельдгузен коротко написала, що ховалася в одному укритті з сотнями киян.

В укриття довелось ховатися також єврокомісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу, який саме прибув до столиці з візитом.