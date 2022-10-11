В Молдове призывают экономить энергию из-за недоступности поставок из Украины после обстрелов

В правительстве Молдовы призвали граждан экономить электроэнергию в пиковые часы в связи с тем, что страна перестала получать поставки из Украины из-за последствий массированного ракетного удара 10 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Министр инфраструктуры Андрей Спину пояснил, что Молдове уже приходится использовать свои запасы газа из-за того, что поставки из Украины временно невозможны.

"Сегодня у меня к вам большая просьба — давайте постараемся экономить электроэнергию в дальнейшем, особенно с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00. Почему это так важно? Потому что экономия позволит нам не нарушать повседневную деятельность. Пока мы не найдем правильные финансовые решения. Пока Украина вынужденно не поставляет электроэнергию, а мы вынуждены использовать запасы газа для получения необходимой нам энергии от МГРЭС, очень важно, чтобы мы все экономили насколько это возможно", - призвал министр.

Он напомнил, что можно использовать светодиодные лампы, не оставлять свет в комнате, где никого нет, выключать из розеток электроприборы, когда они не используются.

Он также сообщил, что в здании аппарата президента, парламента и правительства в пиковые часы будут выключать освещение в целях экономии.

Ранее Андрей Спину сообщил, что с 11 октября поставки Молдовы полностью обеспечивают Молдавскую ГРЭС, а для генерации тех 30% потребностей, которые ранее обеспечивали поставки из Украины, Moldovagaz выделил Кучурганской электростанции 0,9 млн кубометров газа.

Как известно, Украина из-за последствий российских ракетных ударов 10 октября для энергетической инфраструктуры испытывает проблемы с обеспечением собственных нужд, во многих населенных пунктах осуществляют временные отключения.