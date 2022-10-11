У Молдові закликають економити енергію через недоступність постачання з України після обстрілів

В уряді Молдови закликали громадян економити енергію у пікові години та попередили про відключення у зв’язку з тим, що країна перестала отримувати поставки з України через наслідки масованого ракетного удару 10 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Міністр інфраструктури Андрей Спину пояснив, що Молдові вже доводиться використовувати свої запаси газу через те, що постачання з України тимчасово неможливе.

"Маю до вас велике прохання - давайте спробуємо економити електроенергію, особливо з 07:00 до 10:00 та з 18:00 до 23:00. Чому це так важливо? Тому що економія дозволить нам не порушувати повсякденну діяльність… Доки Україна вимушено не постачає електроенергію, а ми вимушені використовувати запаси газу для отримання необхідної енергії від МГРЕС, дуже важливо, щоб ми усі економили, наскільки це можливо", - закликав міністр.

Він нагадав, що можна використовувати світлодіодні лампи, не залишати світло у кімнаті, де нікого немає, вимикати з розеток електроприлади тоді, коли вони не використовуються.

Раніше Андрей Спину повідомив, що з 11 жовтня постачання Молдови повністю забезпечується Молдовською ГРЕС, а для генерації тих 30% потреб, які раніше забезпечувало постачання з України, Moldovagaz виділив Кучурганській електростанції 0,9 млн кубометрів газу.

Як відомо, Україна через наслідки російських ракетних ударів 10 жовтня для енергетичної інфраструктури має проблеми із забезпеченням власних потреб, у багатьох населених пунктах здійснюють тимчасові відключення.