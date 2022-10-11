Не надо бояться "красных линий" России - глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во вторник призвал союзников Украины не пугаться предостережений российского посла в США относительно пересечения "красных линий" предоставлением оружия Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом Рейнсалу сказал в интервью CNN.

"Вся политика, так сказать, умиротворения - то, что мы, ну, может, в некоторых случаях, использовали для того, чтобы избежать эскалации, - привела нас куда? К этой геноцидальной войне, и сейчас, я считаю, мы не должны бояться. Что еще может произойти? Происходит геноцид. И ради человечества, ради собственной безопасности Европы мы должны действовать", - сказал он.

Глава эстонского МИД добавил, что Запад должен усилить поддержку Украины, прежде всего "в сфере противовоздушной обороны, защиты в том числе гражданских районов, гражданской инфраструктуры, особенно до наступления зимы".

Также Рейнсалу призвал не "попадать в ловушку" ядерного шантажа России, поскольку "единственный человек, который может немедленно прекратить войну - это Путин".

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предостерег Вашингтон и его союзников от предоставления Украине дополнительных вооружений, предупредив, что это может привести к дальнейшей эскалации войны.

"Призываем США и их союзников не пересекать "красные линии", к которым они приблизились. Прекратите накачивать киевский режим летальным оружием. Это приведет лишь к новым жертвам и разрушениям, а также к дальнейшему затягиванию конфликта", - сказал он.

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров теперь считает, что Соединенные Штаты "де-факто уже давно" участвуют в конфликте в Украине и вооружают "киевский режим".