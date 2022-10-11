Не треба боятися "червоних ліній" Росії – глава МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у вівторок закликав союзників України не лякатися застережень російського посла у США щодо перетину "червоних ліній" наданням зброї Києву.

Як пише "Європейська правда", про це Рейнсалу сказав в інтерв’ю CNN.

"Уся політика, так би мовити, умиротворення – те, що ми, ну, може, в деяких випадках, використовували для того, щоб уникнути ескалації, - привела нас куди? До цієї геноцидальної війни, й зараз, я вважаю, ми не повинні боятися. Що ще може статися? Відбувається геноцид. І заради людства, заради власної безпеки Європи ми повинні діяти", – сказав він.

Глава естонського МЗС додав, що Захід повинен посилити підтримку України, насамперед "у сфері протиповітряної оборони, захисту зокрема цивільних районів, цивільної інфраструктури, особливо до настання зими".

Також Рейнсалу закликав не "потрапляти у пастку" ядерного шантажу Росії, оскільки "єдина людина, яка може негайно припинити війну – це Путін".

Раніше посол Росії в США Анатолій Антонов застеріг Вашингтон і його союзників від надання Україні додаткових озброєнь, попередивши, що це може призвести до подальшої ескалації війни.

"Закликаємо США та їхніх союзників не перетинати "червоні лінії", до яких вони наблизилися. Припиніть накачувати київський режим летальною зброєю. Це призведе лише до нових жертв і руйнувань, а також до подальшого затягування конфлікту", – сказав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров тепер вважає, що Сполучені Штати "де-факто вже давно" беруть участь у конфлікті в Україні та озброюють "київський режим".