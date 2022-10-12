Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Боснии статус кандидата на членство в ЕС - СМИ

Босния и Герцеговина должна стать следующим официальным кандидатом на вступление в ЕС после Украины и Молдовы.

Об этом пишет немецкое издание, сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия намерена рекомендовать главам государств и правительств ЕС как можно скорее объявить Боснию-Герцеговину кандидатом в члены ЕС.

Это следует из так называемого отчета о прогрессе стран, желающих вступить в ЕС, который готовится ежегодно и должен быть официально представлен в среду.

Согласно отчету, Босния-Герцеговина еще не выполнила все из 14 необходимых приоритетов реформ, но добилась "существенного" прогресса.

Как и в случае с Украиной и Молдовой, которые были официально названы странами-кандидатами 23 июня, Боснии и Герцеговине еще предстоит выполнить ряд реформ, прежде чем начнутся конкретные переговоры о вступлении в ЕС с открытием так называемых переговорных разделов.

Однако, как официальный кандидат на вступление, страна уже получает крупные суммы финансовой поддержки от Брюсселя в рамках так называемой помощи перед вступлением.

Босния и Герцеговина уже подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году. В 2003 году страна получила обещание о вступлении в ЕС вместе с другими странами Западных Балкан.

Напомним, Еврокомиссии объяснила, какими будут переговоры о вступлении Украины в ЕС, и отметила, что так называемые переговоры о вступлении в ЕС де-факто являются не переговорами, а процессом адаптации страны-кандидата к европейским правилам.