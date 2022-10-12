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Єврокомісія рекомендуватиме надати Боснії статус кандидата на вступ в ЄС - ЗМІ

Середа, 12 жовтня 2022, 09:01

Боснія і Герцеговина має стати наступним офіційним кандидатом на вступ до Європейського союзу після України та Молдови.

Про це пише німецьке видання Welt, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія має намір рекомендувати главам держав і урядів ЄС якомога швидше оголосити Боснію-Герцеговину кандидатом у члени ЄС.

Це випливає з так званого звіту про прогрес країн, які бажають вступити до ЄС, який готується щорічно і має бути офіційно представлений у середу.

Згідно зі звітом, Боснія-Герцеговина ще не виконала всі з 14 необхідних пріоритетів реформ, але домоглася "істотного" прогресу.

Як і у випадку з Україною та Молдовою, які були офіційно названі країнами-кандидатами 23 червня, Боснія і Герцеговина ще має виконати низку реформ, перш ніж почнуться конкретні переговори про вступ до ЄС з відкриттям так званих переговорних розділів.

Однак, як офіційний кандидат на вступ, країна вже отримує великі суми фінансової підтримки від Брюсселя в рамках так званої допомоги перед вступом.

Боснія і Герцеговина вже подала заявку на вступ до ЄС у 2016 році. У 2003 році країна отримала обіцянку про вступ до ЄС разом з іншими країнами Західних Балкан.

Нагадаємо, Єврокомісії пояснила, якими будуть переговори про вступ України до ЄС, і зазначила, що так звані переговори про вступ до ЄС де-факто є не перемовинами, а процесом адаптації країни-кандидата до європейських правил.

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Боснія і Герцеговина Вступ до ЄС

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