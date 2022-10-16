Чехия продолжит пограничный контроль со Словакией из-за наплыва мигрантов

В правительстве Чехии планируют продолжить действие проверок на границе со Словакией и после 28 октября.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik, такое заявление сделал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

По его словам, проверки на границе со Словакией, вероятно, продолжатся после 28 октября из-за увеличения количества беженцев.

В настоящее время чешское правительство имеет право самостоятельно продлить срок проверки еще на месяц, то есть до 28 ноября.

Однако, по словам Ракушана, не исключено, что проверки потребуются и после 28 ноября, однако для этого Чехия нуждается в разрешении от ЕС. Соответствующие документы для переговоров с Еврокомиссией уже готовятся, уточнил чешский министр.

Напомним, проверки были введены из-за резкого увеличения числа мигрантов, в основном из Сирии, пытавшихся использовать Чехию как транзитную страну на пути в Германию. Эти мигранты попадают в ЕС через Сербию и Венгрию. Поэтому в ЕС не исключают даже отказ безвиза для Сербии, если Белград не предпримет решительных шагов для противодействия нелегальной миграции.