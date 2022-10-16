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Чехія продовжить прикордонний контроль із Словаччиною через наплив мігрантів

Неділя, 16 жовтня 2022, 16:32

В уряді Чехії планують продовжити дію перевірок на кордоні з Словаччиною і після 28 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Dennik, таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

За його словами, перевірки на кордоні зі Словаччиною, ймовірно, продовжаться після 28 жовтня через збільшення кількості біженців.

Наразі чеський уряд має право самостійно продовжити термін перевірки ще на місяць, тобто - до 28 листопада.

Однак, за словами Ракушана, не виключено, що перевірки будуть потрібні і після 28 листопада, однак для цього Чехія потребує дозволу від ЄС. Відповідні документи для переговорів з Єврокомісією вже готуються,  уточнив чеський міністр.

Нагадаємо, перевірки буди введені через різке збільшення кількості мігрантів, в основному з Сирії, які намагалися використовувати Чехію як транзитну країну на шляху до Німеччини. Ці мігранти потрапляють в ЄС через Сербію та Угорщину. Через це в ЄС не виключають навіть відмову безвізу для Сербії, якщо Белград не вживатиме рішучих кроків для протидії нелегальній міграції.

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Чехія міграційна криза

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