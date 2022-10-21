В Берлине начали школьный проект с возможностью учиться одновременно на немецком и украинском

В Берлине начал работу школьный проект "Немецко-украинская школа", в рамках которого дети будут иметь возможность учиться на обоих языках и в будущем получат аттестаты об общем среднем образовании обеих стран.

Об этом сообщает посольство Украины в Германии, пишет "Европейская правда".

Открытие состоялось 19 октября. Подготовительный этап проекта - на учебный год 2022-2023 - охватывает два класса в начальной школе "Азиз-Несин" в Фридрихсгайне-Кройцберге и четыре класса в школе "Хелена-Ланге" в Штеглиц-Целендорфе. Полноценно проект начнется в следующем учебном году, а во время нынешнего подготовительного этапа будет продолжаться тестирование и планирование украинского учебного контента, который будет необходим для подготовки к украинской аттестации.

По словам сенатора по вопросам образования, молодежи и семьи Астрид-Сабине Буссе, этот проект создан для детей, ради взаимопонимания между народами и в знак большой солидарности с Украиной.

Со своей стороны, советник-посланник посольства Украины Максим Емельянов поблагодарил за усилия немецкой стороны, в частности Сената Берлина, и выразил надежду, что этот пилотный проект уже скоро распространится и на другие немецкие земли.

По последним данным, сейчас в Германии учатся около 180 тысяч украинских детей, которые оказались за границей из-за войны. Также в школах Германии работают около 2700 учителей и ассистентов - украинских педагогов, которые тоже выехали за границу с началом войны.