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У Берліні почали шкільний проєкт, що дає можливість вчитися одночасно німецькою та українською

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П'ятниця, 21 жовтня 2022, 07:55

У Берліні почав роботу шкільний проєкт "Німецько-українська школа", в рамках якого діти матимуть можливість навчатись обома мовами і в майбутньому отримають атестати про загальну середню освіту обох країн.

Про це повідомляє посольство України у Німеччині, пише "Європейська правда".

Відкриття відбулося 19 жовтня. Підготовчий етап проєкту - на навчальний рік 2022-2023 - охоплює два класи у початковій школі "Азіз-Несін" у Фрідріхсгайні-Кройцберзі та чотири класи у школі "Хелена-Ланге" у Штегліц-Целендорфі. Повноцінно проєкт розпочнеться у наступному навчальному році, а під час нинішнього підготовчого етапу триватиме тестування та планування українського навчального контенту, який буде необхідний для підготовки до української атестації.

За словами Сенаторки з питань освіти, молоді та сім'ї Астрід-Сабіне Буссе, цей проєкт створено для дітей, заради порозуміння між народами та на знак великої солідарності з Україною.

Зі свого боку, радник-посланник посольства України Максим Ємельянов подякував за зусилля німецької сторони, зокрема Сенату Берліна, висловив сподівання, що цей пілотний проект вже скоро пошириться й на інші німецькі землі.

За останніми даними, зараз у Німеччині навчаються близько 180 тисяч українських дітей, які опинилися за кордоном через війну. Також у школах Німеччини працюють близько 2700 вчителів та асистентів - українських освітян, які теж виїхали за кордон початком війни. 

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Німеччина

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